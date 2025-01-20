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台84線拖板車駕駛路肩固定貨物遭撞 摔落高架道命危

2025/1/20 16:23（1/20 16:46 更新）
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台84線東西向快速公路台南學甲段20日下午發生事故，警消初步調查，現場疑為拖板車駕駛將車暫停在路肩固定貨物，1輛砂石車閃避不及撞上，拖板車駕駛摔落高架道路下方平面道路。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
台84線東西向快速公路台南學甲段20日下午發生事故，警消初步調查，現場疑為拖板車駕駛將車暫停在路肩固定貨物，1輛砂石車閃避不及撞上，拖板車駕駛摔落高架道路下方平面道路。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台84線東西向快速公路台南學甲段，今天下午發生3輛大小車事故，其中拖板車駕駛疑把車停在路肩固定貨物時遭撞，駕駛與部分貨物摔落高架道路下方平面道路，命危送醫。

台南市政府消防局於下午2時11分獲報，指稱在學甲區台84線5.1公里西向路段發生交通事故，疑似有人掉落高架道路下方，隨即調派5部各式車輛、12名人員前往救援。

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消防人員抵達後發現1名男子掉落高架道路下方平面道路橋墩附近，初步檢傷發現頭部與腳部遭重創，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救護車送往麻豆新樓醫院搶救。

警消人員初步調查，現場疑似為拖板車駕駛將車暫停在路肩固定貨物，1輛砂石車閃避不及撞上，拖板車駕駛與部分貨物掉落高架道路下方平面道路，砂石車往前滑行一段距離後停下，車上1名男性駕駛腳部擦傷；另有1輛自小客車疑似因壓到路面掉落物爆胎，確切事故原因，警方調查釐清。（編輯：陳仁華）1140120

台84線東西向快速公路台南學甲段20日下午發生事故，拖板車駕駛疑將車暫停路肩固定貨物時遭撞，摔落高架道路下方平面道路，命危送醫。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
台84線東西向快速公路台南學甲段20日下午發生事故，拖板車駕駛疑將車暫停路肩固定貨物時遭撞，摔落高架道路下方平面道路，命危送醫。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
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