高雄里長被控私吞公款 二審僅認偽造文書輕判3月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄前鎮區蘇姓里長被控以辦活動募款私吞新台幣8萬6000元，且浮報訂蛋糕金額詐取中油回饋金。一審依公益侵占罪判1年6月，偽造文書罪4月，高雄高分院僅依偽造文書罪改判3月。

台灣高等法院高雄分院今天上午指出，依與會鄰長證詞，可知竹內里辦公室往年會在各個活動由鄰長等人掛名贊助食物、摸彩獎品、禮金（現金）等。直到110年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法群聚，有鄰長提議自由樂捐，並非是蘇男提議。也就與原審認定「明知中油回饋金足以因應蛋糕發放活動所需，不需接受贊助，卻於會議中向鄰長說明經費不足支應」不符。

此外，蘇男110年度舉辦中秋節活動實際花費新台幣10萬4660元，與中油9萬7990元回饋金仍有6670元差額；且隔年春節、兒童節活動花費也超過所收的捐款，可見蘇男並未將捐款挪為私用，而是按捐款人初衷，用於里內活動辦理，據此認定公益侵占罪罪證不足。

合議庭審結，撤銷公益侵占罪部分，僅依偽造文書罪部分改判3個月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

一審判決指出，69歲蘇姓里長被控民國110年先以舉辦中秋節活動為由向中油公司申請10萬元活動經費，但因經費需先納入前鎮區公所年度預決算，需在活動後2週內檢具相關資料請款。

蘇男於是在同年中秋節前夕召集里內所有鄰長開會，以要舉辦「中秋節慶祝暨節能減碳宣導活動」，但中油回饋金補助不足為由募款。各鄰長分別捐款新台幣2000元到6000元不等，但他卻未將收取的8萬6000元活動捐款用在活動，而是全數收入自己口袋。

此外，蘇男又向一間麵包店訂購2190個小蛋糕，但事後卻在空白統一發票收據上浮報數量金額9萬8000元，並持單據向前鎮區公所申請中油回饋金，詐取蛋糕價格差額1萬多元。加上各鄰長捐款的8萬6000元，總計不法所得達9萬多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄地方法院審理時，蘇男辯稱因中油公司補助款不夠支應中秋節活動所需經費，所以鄰長才發動捐款，自己只是暫時保管捐款，與鄰長開會時也提到過捐款除支應中秋節活動外，也可於春節及兒童節活動使用，絕無據為己有之意等。

但一審法官認定，中油回饋金加上社區發展協會結餘款已超過訂購蛋糕金額，根本不需要募款，據此不採信其說詞，並依公益侵占罪判1年半；偽造文書罪部分判刑4月，可易科罰金。（編輯：李淑華）1140121