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節安工作啟動 劉世芳到萬華警分局慰勉、激勵士氣

2025/1/21 18:59（1/21 19:16 更新）
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「114年加強重要節日安全維護工作」20日晚間正式展開，內政部長劉世芳（坐者左3）首日特別到台北市警察局萬華分局訪視，並致贈團體慰問金勉勵堅守崗位的員警。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月21日
「114年加強重要節日安全維護工作」20日晚間正式展開，內政部長劉世芳（坐者左3）首日特別到台北市警察局萬華分局訪視，並致贈團體慰問金勉勵堅守崗位的員警。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）「114年加強重要節日安全維護工作」昨晚正式展開，台北市警察局萬華分局今晚表示，為激勵員警工作士氣，內政部長劉世芳特贈團體慰問金勉勵，並說政府要當大家最堅強的後盾。

萬華分局今晚發布新聞稿表示，農曆春節將至，民國114年節安工作自1月20日晚間10時起至2月3日晚間12時止，共為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸工作。

同時，劉世芳為激勵員警工作士氣、體恤辛勞，特別在節安工作首日晚間到萬華分局慰勉內、外勤單位主管及義警、民防人員等，並致贈團體慰問金致意，包括內政部警政署長張榮興、台北市警察局長李西河也一起陪同。

劉世芳會中表示，她從小在萬華長大和求學，對這個地區的感情特別深厚，也特別了解警察工作的辛勞，警察不但是擔任社會穩定、國家安全第一線的工作人員，在所有公務員當中也是國人滿意度最高的。

她說，每個警察也都是自己家庭的英雄，請大家要好好照顧自己，也因警察是個大家庭，總統賴清德也特別交代，要和張榮興、李西河當大家最堅強的後盾，無論勤務、裝備、設施、合理的升遷管道等，都要盡全力照顧好每個警察，並預祝大家新春快樂。

萬華分局長董欣欣則指出，近來詐騙犯罪猖獗，手法不斷更新，目前最常見財損特別高的就是假投資詐騙，且號稱「保證獲利」絕對是詐騙話術，民眾若無法辨識，請立刻撥打165反詐騙諮詢專線或向鄰近派出所請求協助，以避免財產損失。

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董欣欣提到，為使春節期間交通順暢、安全，萬華分局將派員於各重要路口疏導交通，並成立交通流暢中心，全力維護轄區交通順暢；同時提供民眾舉家外出住居安全維護、護鈔及機動派出所等服務。

「警力有限、民力無窮」，董欣欣說，除動員所屬警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體，共同參與春節安全維護工作，全力做好節安三大主軸工作。（編輯：張銘坤）1140121

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