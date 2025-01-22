感謝清潔隊員清運 彰化2男行賄緩刑各須支付公庫2萬

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）彰化縣2名業者為感謝具公務員身分的清潔隊員協助清運，分別以2000元、1200元行賄，地院近日依違反貪污治罪條例交付賄賂罪各處2月刑期、緩刑2年，均須向公庫支付2萬。

彰化地方法院判決書指出，楊姓及蔡姓業者各自經營鞋廠、五金批發，2人日前為感謝清潔隊員協助清運所產出一般廢棄物，分別以新台幣2000元、1200元行賄金額，對公務員不違背職務行為交付賄賂。

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法官認為，2名被告損害公務員廉潔性及公務機關形象，法治觀念顯有偏差，所為實不足取，考量犯罪情節尚屬輕微，2人犯後均坦承犯行，當知所警惕，相信無再犯之虞，因而依犯貪污治罪條例交付賄賂罪各處有期徒刑2月，可易科罰金，均緩刑2年。

此外，法官審酌2人因守法觀念薄弱而觸法，為確保他們能記取教訓並建立尊重法治正確觀念，諭知2人應於判決確定後6個月內，各向公庫支付2萬元，均褫奪公權1年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140122