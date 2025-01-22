4個月大兒哭鬧遭抱枕蓋臉致死棄屍 基檢起訴生父

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）黃姓男子欲休息但4個月大兒子哭鬧，黃男涉將抱枕蓋在兒子臉部，導致兒子身亡，黃男將兒子遺體放在行李袋棄置在基隆山坡。檢方偵查後，今天依過失致死、遺棄屍體罪起訴黃男。

基隆地檢署起訴書指出，黃男的妻子楊姓女子出門工作，獨留黃男與4個月大兒子在台中租屋處。黃男因欲休息但兒子哭鬧不止，黃男不堪忍受，隨手將床鋪上的橢圓型抱枕放在兒子臉部以掩蓋兒子的哭鬧聲後，黃男便睡著。

檢方表示，楊女當天深夜下班返家後，發現躺在床上的兒子已明顯無呼吸、心跳，經當場實施急救後仍不治死亡，黃男與楊女將兒子遺體與生前使用物品放在行李袋內，2人搬家時，也隨同搬移藏放在租屋處。

黃男、楊女2人於108年12月間離婚，112年4月間黃男與楊女分居，兒子的遺體由黃男隨身攜帶藏放在居所內，同年11月、12月間，黃男將裝有兒子遺體的行李袋棄置在基隆市中山區中和路巷弄底圍牆山坡。

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新北市政府教育單位去年察覺1名男童達學齡卻未入學國小一年級，通報新北市政府警察局協尋。警方去年9月間循線在台中找到黃男，並帶著黃男至基隆尋獲裝有男嬰骸骨的行李袋。

警詢後，警方將黃男送辦。經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。至於楊女部分，由於涉嫌詐領育兒津貼，檢方將另案偵辦。（編輯：戴光育）1140122