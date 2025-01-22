邱軍涉撞死人肇逃收押未提抗告 將在看守所過年

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）歌手邱軍涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子肇事逃逸，遭法院裁定收押禁見，由於邱軍未在10天內提出抗告，邱軍將在基隆看守所過年。

基隆地方法院法官認為，邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容的可能，檢察官認為邱軍就此部分有與證人勾串、滅證之虞，為有理由，此部分無從以具保防阻發生，有羈押的原因及必要，7日晚間裁定邱軍羈押，並禁止接見通信、授受物件2個月至3月6日。

由於抗告期至17日屆滿，邱軍並未提出抗告，邱軍將在基隆看守所過年，根據基隆看守所公布的菜單，28日除夕晚餐菜色為岩燒里肌肉排、炸雞翅、長年菜、炒菠菜和佛跳牆。

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基隆看守所今天舉辦「郵我來關懷，把愛寫出來」春節感恩賀卡寄情活動，讓收容人透過親手書寫賀卡，向家人表達心中的愛與思念，約有110名收容人參加，據了解，因法院裁定邱軍禁止通信，邱軍並未參加活動。

回顧此案，邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行經基隆市信一路時，撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去，李男於今年1月3日凌晨傷重不治。李男的嫂嫂接受媒體訪問時表示，邱軍是成年人要自己面對，事發後卻不聞不問天理不容。（編輯：張銘坤）1140122