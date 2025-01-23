捧自種盆栽走出花蓮監獄 鈕承澤：想回去陪媽媽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，服刑近3年5月，日前4度申請假釋獲准，今天上午9時許，拿著自種盆栽出獄，媒體詢問未來規劃，他說，想回去陪媽媽。

鈕承澤上午9時23分走出花蓮監獄，背著簡單行李、手拿盆栽，帶著笑容走出大門，一路對著警衛、花監人員點頭道謝，3名友人在外等候。

面對媒體詢問，鈕承澤雙手合十道謝，被問到最想做的事，他說「回去陪媽媽」，之後便快步上車。

鈕承澤於民國107年參與一場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，最高法院於110年駁回上訴，全案確定。鈕承澤戶籍提前遷至花蓮，並在花蓮入監服刑。

鈕承澤經法院宣告應執行有期徒刑4年，110年11月底入監服刑，合計執行日數（含縮刑）已近3年5個月，去年底拚第4次申請假釋成功。

透過 Google News 追蹤中央社

適逢將近農曆春節，北檢加快假釋出監、辦理保護管束程序。花蓮監獄指出，鈕承澤須在假釋出獄後24小時內，向台北地檢署負責的觀護人報到，並遵守相關規定，後續也要定期向觀護人報到。

花監統計，農曆年前，連同鈕承澤在內，花監有將近30名假釋獲准受刑人可出監返家。（編輯：陳仁華）1140123

導演鈕承澤（前中）因性侵被判刑4年定讞，服刑近3年5月，23日上午假釋出獄，媒體詢問鈕承澤最想做的事，他說，想回去陪媽媽。中央社記者張祈攝 114年1月23日