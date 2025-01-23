鈕承澤假釋出獄 北檢觀護人提醒勿重蹈覆轍

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（中央社記者劉世怡台北23日電）因性侵入監服刑的鈕承澤今天假釋出獄，再到北檢報到，觀護人告知不以科技設備監控，但須定期至警局報到等多項規定，提醒勿重蹈覆轍。鈕承澤離去前未受訪，僅說「新年快樂」。

鈕承澤今天上午9時23分走出花蓮監獄，面對媒體詢問，僅雙手合十道謝，被問到最想做的事，他說「回去陪媽媽」，之後便快步上車。鈕承澤下午前往台北地檢署向執行科檢察官及觀護人報到。

台北地檢署指出，鈕承澤報到後，由執行案件的觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒他勿重蹈覆轍。

檢方表示，本案經花蓮監獄的「再犯危險評估報告」認定屬低再犯，台北地檢署觀護處遇小組討論評估後，沒有對他實施科技設備監控，但考量他所犯為性侵害案件，因此施予密集觀護的處遇措施。

檢方指出，鈕承澤必須接受觀護人室會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等建立的社會安全監督網絡，遵守包含需定期向警局（派出所）報到、接受身心治療或輔導教育、酒測、禁止他接觸被害人及必要時施予測謊等處遇措施，以協助他順利復歸社會。

全案緣於，鈕承澤於民國107年參與一場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，最高法院於110年駁回上訴，全案確定。鈕承澤戶籍提前遷至花蓮，並在花蓮入監服刑。

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鈕承澤110年11月底入監服刑，合計執行日數（含縮刑）已近3年5個月，去年底拚第4次申請假釋成功，經法院裁定假釋期間付保護管束。

矯正署為落實春節專案、返家團圓美意，鈕承澤今天上午獲釋放後，前往台北地檢署報到。（編輯：張銘坤）1140123

導演鈕承澤（圖）入監服刑近3年5月、歷經4次申請假釋終獲准，23日上午從花蓮監獄出獄，下午現身台北地檢署報到，離去前面對現場守候媒體彎身鞠躬致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月23日

假釋出獄的導演鈕承澤（圖）23日下午依規定前往台北地檢署完成報到程序，離去前面對現場媒體提問，他雙手合掌表示「謝謝大家」，未多做回應。中央社記者吳家昇攝 114年1月23日