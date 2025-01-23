北市大安警破獲德州撲克賭場 13人移送法辦

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市大安警分局獲報轄內有德州撲克賭場，歷經多日監控蒐證，日前發動搜索，當場查獲負責人、工作人員和賭客共13人，均依法送辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿指出，轄下羅斯福路派出所去年底接獲檢舉，指新生南路一帶有德州撲克賭場，適逢年節前夕，立即組成專案小組進行監控蒐證。

經調查了解，此賭場於去年12月23日開始營業，對外以撲克協會名義招募會員，再利用網路社群Line群組邀集賭客，以德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯將籌碼兌換現金。

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警方在1個月內掌握不法事證，於今年1月21日晚間執行搜索查緝行動，當場查獲現場負責人28歲葉男、荷官2人、櫃檯工作人員1人、在場關係人4人、賭客9人，共計17人，查扣抽頭金新台幣7萬5000餘元、點鈔機、監視器鏡頭等證物。

全案詢後，將賭場負責人和工作人員等4人，以及賭客9人分依刑法賭博罪和社會秩序維護法送辦。（編輯：蕭博文）1140123