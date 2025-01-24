彰化民宅大火2死2傷 傷者母趕回台探視女兒孫女

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰市民宅大火造成鐘男1家4口2死2重傷，徐女及7月大女兒仍陷入昏迷。人在日本旅遊逃過一劫的徐母今天緊急回台，到醫院探視女兒和外孫，她說還有日子要過，要先照顧好傷者。

彰化市全福街昨天凌晨發生民宅大火，鐘男1家4口以及鐘男的小舅子徐男被救出，其中鐘男1家人被發現時已無呼吸心跳，至於徐男則輕微嗆傷。

彰縣消防局派救護車將鐘姓夫妻送彰化秀傳醫院急救，鐘男3歲兒子及7個月大女兒則被送往彰化基督教醫院，經搶救後，鐘男和兒子宣告不治，徐女和女兒雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數仍為3。

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鐘男1家人最近才搬進民宅跟徐男、徐母一起住，火災發生時，徐母因人在日本旅遊逃過一劫，不過接到消息後，今天凌晨緊急回台，上午到醫院探視女兒和孫女；徐母接受媒體採訪時說，要先把還在醫院的人照顧好，也要把房子整理好，畢竟日子還是要過下去。

針對徐女及其7個月大女兒狀況；彰秀醫院指出，徐女昏迷指數仍為3，不過升壓劑使用劑量有減少；彰基醫院說，女嬰昏迷指數3，但心跳血壓已回到正常範圍內，這幾天是關鍵期，治療以穩定生命徵象為主。（編輯：郭諭儒）1140124