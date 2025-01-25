竹東槍擊案1死5傷 警尋獲犯案車輛持續追緝5犯嫌

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣警察局今天說，5名身分不明犯嫌昨天在竹東鎮涉行凶，造成有幫派背景的劉姓男子身亡，犯案過程不到5分鐘後逃逸，經調閱監視器已找到5人搭乘的白色車輛，持續追緝中。

新竹縣警察局今天召開記者會說明目前案件進度，刑事警察大隊大隊長李奇勳接受媒體訪問說，5名身分不明犯嫌昨天蒙面到竹東鎮某堂口（幫派聚會場所）涉行凶，2人中槍造成51歲劉姓男子死亡、吳姓男子人受傷，其餘4名被害人受刀傷。

李奇勳說，竹東分局隨即派員至醫院對傷者進行戒護，經鑑識人員也到場採集相關跡證送驗比對，另經調閱沿路監視器，目前已在新竹市尋獲涉案的白色車輛，並完成採證，持續追查犯嫌身分中。

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竹東分局長吳學安接受媒體訪問指出，目前仍追緝5名犯嫌中，不排除有無其他人員接應，至於犯案動機，各種因素都有可能，陸續釐清死者交友等相關情形中。

新竹縣警察局表示，為穩定治安及安定民心，昨天晚上通令各分局針對各重要交界路口、連外道路及公共場所實施路檢、臨檢及威力掃蕩，清查犯嫌可能逃逸的路線及藏匿的處所。（編輯：李淑華）1140125