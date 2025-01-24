竹東槍擊案5惡煞上樓就開槍 角頭喪命5輕重傷

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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣竹東鎮一處飲料批發店下午發生槍擊案，造成1死5輕重傷，警方表示，犯嫌5人持刀、槍行凶過程不到5分鐘，已調閱監視器並掌握車輛循線追緝。

案發地點位於竹東鎮北興路二段某飲料批發店2樓，根據附近民眾描述，下午近5時，1輛白色轎車行駛至事發店門外，一群男子下車後直衝店內2樓，隨即傳出多聲槍響，不久後該群人下樓乘坐轎車離去。

警消獲報傷患共6名，其中40歲劉姓男子當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，其餘5人分別遭槍傷、刀械砍傷，有1人傷勢嚴重目前仍有生命危險。

新竹縣警察局刑警大隊長李奇勳表示，犯嫌5人開槍、持刀行凶到離開現場，犯案時間不超過5分鐘，警方已掌握車輛，正積極採集相關跡證並調閱監視器，全力追緝。

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知情人士向中央社記者表示，事發地點為竹東地區幫派「三環幫」成員經常聚會地點，死者為該幫派重要領袖之一，今天案件原因疑似與利益分配問題有關。

新竹地檢署指出，檢察長陳松吉對這起重大槍擊殺人案件高度重視，已指示專案小組全力投入偵辦，以期迅速釐清案情，將涉案犯嫌繩之以法。（編輯：唐聲揚）1140124