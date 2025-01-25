竹東槍擊案1人喪命 相驗出動X光勘驗車

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）竹縣5名身分不明犯嫌昨天開車並持刀槍前往竹東鎮涉行凶，造成有幫派背景的劉姓男子身亡。新竹檢警下午將解剖並出動法醫研究所X光勘驗車，釐清確切死因。

新竹縣警察局今天召開記者會說明案件進度，刑事警察大隊大隊長李奇勳接受媒體訪問說，5名身分不明犯嫌昨天蒙面到竹東鎮某堂口（幫派聚會場所）涉行凶，2人中槍，造成51歲劉姓男子死亡、吳姓男子受傷，其餘4名被害人受刀傷，已找到涉案的白色車輛，案件已報請新竹地檢署檢察官相驗並解剖。

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檢方告訴中央社記者，為釐清確切死因，今天下午進行解剖，法醫研究所也出動X光車，透過拍攝X光片，釐清死者中彈位置、子彈有無貫穿等，要確認與案發現場跡證等情形是否吻合，也釐清確切死因。

有資深檢察官私下向中央社記者說，由於子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，透過X光車，能快速找到子彈，有助釐清死因。（編輯：吳協昌）1141125