疑遭騙赴台灣當車手暴增 馬來西亞憂春節成高峰

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（中央社記者黃自強吉隆坡30日專電）馬來西亞民眾疑遭騙赴台灣當車手，從2023年的零星個案增至去年80多人，增幅約10倍。大馬政治人物與志工擔心春節成為犯罪高峰，詐騙集團利用年節假期誘騙年輕人赴台當車手。

台灣與馬來西亞警方積極打擊跨國詐騙案，包括柔佛州議員周忠信（Chew Chong Sin）、彭亨州議會副議長李政賢（Lee Chin Chen）等人都接獲選民陳情，尋求駐馬來西亞台北經濟文化辦事處協助核實相關情況。

李政賢於春節前透過社群媒體平台臉書（Facebook）表示，目前雖然超過80名馬來西亞民眾擔任車手被捕，但這只是台灣警方掌握的數據，可能仍有馬來西亞車手未被查獲，實際數字遠不止如此，真實情況令人憂心。

馬來西亞人民公正黨（Parti Keadilan Rakyat）泗岩沫（Segambut）區部署理主席鄭成隆（Deric Teh）則擔心，春節假期可能成為詐騙集團施行詐騙手法的新犯罪高峰期。

他認為，不少大馬人在年終拿到獎金，剛好可以出國旅遊犒賞自己，如未細察或遭誘惑，可能誤信赴台旅遊還能小賺一筆等詐騙集團設下的話術圈套。當年輕人誤入陷阱，就走上車手的不歸路。

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）多次救援遭拐騙赴海外淪為詐騙集團成員。公關總監辜健鈫（Daniel Khoo）舉例，救援單位接獲多次家長求援電話，家長指稱孩子赴台工作失聯，也不了解在台灣從事什麼性質的工作，至今音訊全無。

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辜健鈫表示，春節前也是大馬轉換工作高峰期，年輕人可能誤信詐騙集團求職話術，利用台灣春節期間部分行業就業人力吃緊，只要短期打工就獲取數倍於平時的薪水，渾然不知這是詐騙集團招數。

他強調，在台灣擔任詐騙集團車手是犯罪行為，即使服刑期滿返回馬來西亞就業，也會在有關部門留下不好的紀錄。（編輯：陳妍君）1140130