高雄工頭涉殺害工人還棄屍屏東山區 遭橋檢聲押

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（中央社記者張已亷高雄1日電）高雄方姓工人疑遭施姓工頭殺害棄屍屏東山區，橋檢相驗方男身受刀傷、擦挫傷及骨折等傷害，其中刀傷集中頸部。檢方訊後認施男涉犯強盜殺人重罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署指派檢察官與法醫上午前往高雄第一殯儀館相驗，檢方表示，初步相驗方男身上有多處刀傷、骨折及擦挫傷。刀傷集中在頸部，死亡原因尚待法醫解剖鑑定報告釐清，另訊後認施男涉犯強盜殺人重罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡、湮滅證據之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

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方男家屬在殯儀館接受媒體聯訪指出，方男會跟著不同工頭工作賺錢，年前曾與施男工作，工資遭對方拖欠，雙方1月27日會碰面可能是因相約交付積欠的新台幣3000元工資，但方男出門後未歸失聯，家屬驚覺有異趕緊報警求助。對於施男未付工資，還將方男金飾拿走，甚至殺害對方，實在很殘忍。

檢警初步了解，51歲施男1月27日疑以交付工資為由約方男碰面，施男開車載對方至鳳山區一處空屋後，涉嫌將方男推下樓致骨折，再將其帶至車上持刀傷對方，最後至屏東縣滿州鄉山區棄屍，後續典當死者金飾得手20萬多元逃亡。施男先到台南市找親屬，再到台中市轉南投縣投靠友人，31日在草屯鎮落網，訊後坦承犯行以水果刀行兇，方男遺體31日在滿州鄉山區尋獲。（編輯：孫承武）1140201