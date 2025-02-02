高雄山區溪水暴漲 受困荖濃溪旁6人脫困

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市近日降雨，山區溪水暴漲，受困荖濃溪旁營地6人，傍晚已由空勤總隊直升機救援脫困。另外受困拉庫音溪旁營地6人則預計明天持續協助脫困，目前均安。

高雄市消防局昨天接獲4件待救援案，分別是拉庫音溪旁營地6人、荖濃溪旁6人因溪水暴漲受困，另外十三坑溫泉通報有8人失聯；石山東鞍營地有1女登山客因體力透支，需要救援。

高雄市消防局表示，昨天下午4時14分，消防局獲報十三坑溫泉失聯8人，今天上午約10時許，消防局搜救人員已接觸8名受困民眾，人員均安，自行駕車離開。

昨天晚間7時多，石山東鞍營地1名47歲女登山客因體力不支無法行走，通報待救。今天上午9時18分直升機起飛前往吊掛完成，上午11時許由小港分隊救護車送醫院，意識清醒。

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此外，昨天下午4時42分，消防局獲報6人因荖濃溪暴漲受困營地；下午3時多也獲報多尾蘭山登山口、拉庫音溪旁營地有6人受困，均安全無虞，請求協助。

高雄市消防局今天傍晚向中央社記者表示，受困荖濃溪旁營地6人，約下午5時多已由空勤總隊直升機救援脫困。另外受困拉庫音溪旁營地6人目前平安，均有保持通訊，預計明天持續協助脫困。（編輯：蕭博文）1140202