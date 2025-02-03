高雄某診所涉詐萬點健保點數 5醫師遭判刑

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（中央社記者張已亷高雄3日電）高雄三民區某診所5名醫師涉嫌虛報上萬點健保點數遭訴。高雄地院考量5人坦承犯行且詐得款項被追回，依詐欺取財等罪判5人分別拘役45至120日，得易科罰金，均緩刑2年，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，總計虛報健保點數合計1萬2016點，虛報費用合計新台幣1萬2440元，審酌5人犯後坦承犯行，且詐得健保醫療給付款項經健保署追回，依詐欺取財等罪，判處陳姓、潘姓等5人分別拘役45日至120日，得易科罰金，均緩刑2年，並應各別向公庫支付1萬元至6萬元不等，可上訴。

全案起因陳姓、潘姓等5名高雄市三民區某診所醫生，自民國108年至110年間為20多名病患施打流感疫苗或接受成人預防保健及定期回診所抽血等過程時，涉嫌在病歷上不實登載「貧血」、「發燒」、「皮疹」、「急性鼻竇炎」等診斷內容，事後再轉錄製作成不實門診醫療服務點數及醫令清單、門診醫療服務點數申報總表等，以此虛報1萬2016點健保點數，經健保署派員查核曝光，經高雄地檢署偵結，遭依詐欺取財等罪嫌起訴。（編輯：郭諭儒）1140203