賭博機房數月經手上億元賭資 高雄警破獲逮13人

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄黃姓男子在網路以打工名義招募員工從事賭博行業，並將機房設在三民區一間華廈商辦，短短數月經手新台幣1億1400萬元賭資，更蒐集各宮廟宮印。警方破獲機房帶回13人送辦。

高雄市政府警察局鹽埕分局接獲線報，34歲黃姓主嫌在網路以打工名義招募員工，從事網路賭博、招攬賭客等工作，警方組成專案小組報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，經專案小組蒐證等待時機成熟，於1月21日持搜索票進入三民區覺民路一間華廈商辦，一舉破獲賭博機房，並逮捕黃男和員工共13人。

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警方調查，賭博集團為避免警方追查，將機房隱匿於三民區覺民路華廈商辦內，主嫌設立賭博娛樂城網站，並透過網路徵才，工作內容為網路上刊登廣告、招攬賭客、導引賭客註冊儲值，解決賭客在娛樂城內遇到困難等，賭博內容有運動簽賭、老虎機、百家樂等博弈簽賭賽事，進而從中抽成牟利。

經陸續清查金流及檢視相關證物至2月3日止，初估數個月內集團經手金流賭資約新台幣1億1400萬元。現場查扣電腦主機22台、手機47支、監視器主機、打卡機等贓證物，全案訊後依賭博罪移請高雄地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140204