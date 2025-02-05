苗縣超市高單價酒禮盒遭竊 警鎖定涉嫌婦人追緝中

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣公館鄉1間超市春節期間遭竊7瓶高單價酒品禮盒，損失新台幣1萬7000餘元，將監視器影片PO網揪賊；警方今天表示，已掌握黃姓婦人涉有重嫌，正追緝對方到案說明中。

苗栗縣警察局苗栗分局公館分駐所所長陳芃清表示，日前有民眾將受害店家遭竊監視影像PO網，經依規定受理該件竊案，並調閱業者提供監視器影像，透過以車追人方式進一步比對後，鎖定黃女（45歲）涉有重嫌。

警方指出，黃女進入賣場後，先假意挑選物品，隨後鎖定高單價的酒類商品行竊，得手後趁店員忙於結帳，不注意之際離開；受害業者直到春節假期結束忙完後，清點物品發現數量短缺，總共有大摩15年、蘇格登15年威士忌等7瓶高單價酒品禮盒不翼而飛，損失約1萬7000餘元。

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業者表示，新春期間，需要東西應該是用買的，而不是用偷竊的，「這樣子不好」，因此把婦人行竊過程轉貼上網，提醒其他業者小心，也呼籲大家一起幫忙指認這名竊嫌。

警方初步調查，黃女有多次「順手牽羊」竊盜紀錄，日前已前往她的住處巡查，但人已不見蹤影，將積極查緝對方到案，依法送辦。（編輯：李淑華）1140205