桃園女子疑駕車不慎擦撞等公車民眾 6人輕傷

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市40歲梁姓女子今天上午駕車行經桃園區大興西路時，因操作不慎撞上路邊等公車的6名民眾，所幸6人僅輕傷，皆意識清楚、送醫治療。警方說，事故原因待查。

桃園市政府消防局表示，上午7時16分獲報，有自小客車行經桃園區大興路188號時，因不明原因衝撞路邊等候公車的民眾，造成6人受傷。

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消防局表示，6名傷者分別為42歲魯姓女子、後背疼痛；28歲邱姓男子、左胸疼痛；26歲李姓女子、左臀疼痛；41歲陳姓男子、右手左腳疼痛；47歲陳姓女子、左手及頭部1公分撕裂傷；41歲張姓男子、右手腳疼痛。6人皆意識清楚、送醫治療。

桃園市政府警察局桃園分局指出，梁女當時駕駛自小客車沿大興路192巷右轉大興路往大業路一段方向行駛，因操作不當衝撞路旁等候公車民眾，經實施酒測值為0，肇事責任由警方後續釐清。（編輯：李錫璋）1140206