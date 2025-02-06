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為妻減肥買含毒瘦身咖啡 泰籍移工遭判3月獲緩刑

2025/2/6 13:21
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（中央社記者鄭維真彰化6日電）1名泰國籍移工因妻子生產完減肥，透過母親從泰國寄送146包含第四級毒品西布曲明的瘦身咖啡來台，經送鑑確認，彰化地院近日依犯過失輸入禁藥罪判處3月徒刑，緩刑2年。

彰化地方法院判決書指出，1名泰國籍移工與妻子來台工作，購買瘦身咖啡共146包，再由其母親從泰國寄送來台，財政部關務署台中關於民國113年6月25日執行郵檢時，認為咖啡包內疑似含有西布曲明成分，扣押後移送調查，經鑑定確認含西布曲明。

經查，扣案的咖啡包於包裝上有「瘦身咖啡」字樣，雖含有第四級毒品西布曲明成分，但外包裝均未標示。被告辯稱，這些咖啡包是要給妻子減肥用的，他不知裡面有毒品成分。

法官認為，被告因妻子剛生產完要減肥而疏未注意，未經核准擅自輸入含有禁藥的咖啡包共146包，損及藥品衛生管理完整性。

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法官考量被告未曾有前科，到案後坦承犯行的犯後態度，且所輸入的禁藥經扣案而未擴散等因素，認為是因一時失慮觸犯法律，經偵審程序及科刑判決教訓後，當知所警惕，無再犯之虞。

地院將這名泰籍移工依犯過失輸入禁藥罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付新台幣4萬元。可上訴。（編輯：李錫璋）1140206

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