連鎖整復中心不法吸金逾1.2億 中檢起訴業者2人

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（中央社記者蘇木春台中6日電）林姓男子設公司經營連鎖整復中心，卻對外打出高報酬、不須承擔虧損風險，吸引民眾投入資金加盟，不法吸金逾1.2億，中檢偵辦後，日前依違反銀行法等罪嫌將林男等2人起訴。

台中地檢署今天表示，林男為福玥公司實際負責人，於民國110年間在台中市南屯區設立酸痛皇連鎖整復中心（後改稱雙通皇植萃調理保健中心），對外營業展示。

林男號稱使用獨特調理精油與保健手法，多次配合民間中醫師籌辦深入偏鄉、巡迴全台免費義診，塑造集團熱心公益企業形象，並在臉書（Facebook）、電子網路及媒體廣為行銷宣傳。

公司並擬定按摩門店委託經營加盟合約書，聲稱不必參與門店經營事務，也不須承擔營運虧損風險，退出加盟時會返還加盟金，以加盟金新台幣100萬元至120萬元，年報酬率達42.86%至100%，向民眾招攬投資，共有109人加入，吸金1億2030萬餘元。

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林男在吸金過程中，還指示行政助理盧女，利用吸金款項為福玥公司虛偽增資，但林男僅給付約1324萬元紅利即無力償還，讓投資民眾求償無門，林男共不法獲利1億705萬餘元。

檢調於113年6月間前往福玥公司所屬8個處所搜索，查扣加盟合約書、紅利發放明細等證據，全案經中檢偵辦後，日前依違反銀行法、公司法及刑法偽造文書等罪嫌將林男與盧女起訴，並聲請沒收犯罪所得。（編輯：陳仁華）1140206