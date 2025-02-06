新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 竹縣府發緊急救助金

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠氣爆釀2死19傷，新竹縣政府表示，將逐一慰問死者家屬及傷者，發放緊急救助金，並配合職安單位、檢警調查意外原因。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣長楊文科上午召開縣府跨局處會議時要求各局處配合職安署調查，強力監督遠東紡織廠，同時關心廠房設備或人員管理，盡快更新或改善，不能再發生類似憾事。

新聞稿中，新竹縣消防局表示，遠東新世紀紡織廠最近一次安檢在民國113年9月，符合規定；最近一次消防編組演練113年12月，均正常合格。目前火調人員已進駐現場，配合相關單位調查。

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新竹縣社會處指出，此次事故造成2人死亡，將各發放新台幣30萬元救助金；受傷住院者，發放各1萬元救助金。另已調派社工聯繫訪視死者家屬及傷者，協助度過難關。

另外，新竹縣勞工處表示，將協助死者家屬申請勞動部慰問金、雇主的補償等，並協助受傷勞工申請醫療費用補償及工資補償等；對於外籍移工，也會協助申請相關補助。（編輯：戴光育）1140206