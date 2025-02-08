台鐵銅鑼段電纜線遭剪影響行運 檢警逮竊盜集團

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道1月27日發生號誌異常，經查台鐵公司的電纜訊號線遭剪，影響春節列車行運，警方調查，周姓男子等4人在1月間2次竊取電纜線共90公尺，訊後依法送辦。

台鐵在1月27日接獲通報苗栗縣銅鑼鄉樟樹村平交道號誌異常，檢修發現竟是訊號線遭剪斷，導致遮斷桿無法升起運作，暫時封閉兩側道路通行進行搶修，鐵路警察也著手偵辦。

鐵路警察局台中分局成立專案小組，調閱近百支監視器，鎖定周姓男子等4人涉案。鐵路警察今天透過新聞稿說明，該竊盜集團在1月間，2次竊取台鐵號誌設備電纜線共90公尺長，影響當天旅運情形，導致台鐵公司重大損失。

專案小組偵查後發現，竊盜集團利用台鐵線路位於偏僻地點，且無監視錄影設備，以分工方式一條龍作業由成員分別進行竊取、剝皮、銷贓，利用多輛自小客車以及貨車移轉贓證物，製造斷點混淆警方追查方向。

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專案小組由苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，2月6日前往苗栗縣公館鄉圍捕，當場逮捕49歲周姓男子、56歲劉姓男子、57歲蔡姓男子、52歲葉姓男子等人，現場查扣電纜線205.41公斤裸銅、電纜線皮169公尺，作案工具及毒品等。

全案依加重竊盜、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，檢察官複訊後，周男、葉男分別以新台幣4萬、3萬元具保，劉男、蔡男等均涉嫌加重竊盜、公共危險罪嫌，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1140208