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牧東光電前董事長涉掏空1億餘元 新北檢起訴17人

2025/2/8 13:02
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）牧東光電前後任董事長曾男、游男等人，涉安排牧東與生活工場等廠商虛偽交易，掏空牧東公司損失1億3000萬元。新北地檢署今天公布，17名被告違反證券交易法等，偵結提起公訴。

依據今天公布的起訴書表示，本案經金融監督管理委員會告發，及新北檢署指揮法務部調查局台北市調查處移送偵辦。

起訴書指出，17名被告各涉違反證券交易法非常規交易、特別背信、財報不實、違反商業會計法、行使偽造私文書、偽造印章印文、洗錢等罪嫌間，是整體之交易行為同時觸犯數罪名，請法院從重論處。

檢調查出，17名被告包括，曾男與游男等牧東前後任董事長，及張姓、蔡姓前後任總經理等，以及兼任牧東大陸子公司董事長、總經理的蔡男，相關會計、總經理特助與廠商等人。

檢方說，被告以直接或間接方式，使牧東光電公司新增果汁機、車輛、居家用品等事業，安排無必要性之擴廠及購買設備，讓上游（銷貨端）、下游（用戶端）廠商，與牧東公司有「過水」的非常規交易。

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檢方起訴指出，牧東光電以不合營業常規的預付貨款方式，支付預付款給供應商銷貨端，不正常交易新台幣2億5000餘萬元，讓牧東承擔風險，並填製不實會計憑證及財報掩飾犯行，使牧東公司重大損害達1億3327萬餘元。

起訴書說，被告為了將牧東款項據為己有，從事洗錢及隱匿不法所得共約5843萬餘元。並在LINE群組內，對帳安排金流、發票間的不實交易、不實境外物流表象，藉以舞弊財務報表，及挪用公司資產。（編輯：張銘坤）1140208

#牧東
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