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被控幫郭台銘連署送米酒賄選 4連署人員判無罪

2025/2/8 14:10
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（中央社記者林長順台北8日電）周姓男子等4人涉嫌送米酒等物品換取連署書，為當時要參選總統的郭台銘衝高連署數量，檢方依總統副總統選舉罷免法起訴。台北地方法院認為4人無賄選犯意，判4人無罪。可上訴。

中央選舉委員會於民國112年9月18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單；鴻海集團創辦人郭台銘於同年10月間於全台各地發動連署。

台北地檢署起訴指出，周男等人於112年10月間在新北市新店區連署站，以簽署連署書可獲得每瓶市價新台幣27元米酒，或垃圾袋及存錢筒、濕紙巾、沐浴乳等物品，作為增加連署書數量誘因；周男等人以此方式收集取得10份連署書。

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周男等人到案後否認犯行，並辯稱米酒未超過30元。檢方認為，投票行賄罪成立與否，無所謂市價或行情的絕對標準，周男等人有對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署的主觀犯意，因此依連署行賄罪起訴周男等人。

台北地方法院審理後，認定周男等4人認為米酒等物價格低廉，而沒有賄賂選民的意思，主觀上沒有賄選的犯意，判決4人無罪。可上訴。（編輯：張銘坤）1140208

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