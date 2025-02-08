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新埔遠東化纖廠氣爆案 劉世芳慰勞竹縣打火弟兄

2025/2/8 18:18（2/8 18:31 更新）
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內政部長劉世芳（右2）與消防署長蕭煥章（右）8日由新竹縣副縣長陳見賢（左）陪同，前往消防局慰勞參與新埔遠東化纖廠氣爆火警救災的消防人員，並致贈「加菜金」，由消防局長陳中振（左2）代表接受。（新竹縣消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月8日
內政部長劉世芳（右2）與消防署長蕭煥章（右）8日由新竹縣副縣長陳見賢（左）陪同，前往消防局慰勞參與新埔遠東化纖廠氣爆火警救災的消防人員，並致贈「加菜金」，由消防局長陳中振（左2）代表接受。（新竹縣消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣8日電）新竹縣府消防局表示，內政部長劉世芳今天到新竹縣慰勞6日參與新埔鎮遠東化纖廠氣爆火警的消防人員，感謝他們不畏危險，守護人民生命財產安全。

新竹縣政府消防局發布新聞稿表示，劉世芳與消防署長蕭煥章今天由新竹縣副縣長陳見賢陪同，到竹縣消防局慰勞參與6日新埔遠東化纖廠氣爆火警救災消防人員。

新聞稿中，劉世芳致詞說，感謝竹縣消防人員不畏危險，守護人民生命財產安全，除守護鄉親，也要保護自己，政府關心消防員安全，內政部將持續強化救災安全標準，推動「消防安全衛生法」，確保消防人員在執勤時有更完善保障。

劉世芳表示，政府將持續提升消防裝備與訓練，確保第一線救災人員能在最安全環境下執行任務。

蕭煥章致詞表示，內政部已規劃今年度招募計畫，將透過特考班增補1000名消防人員，並由警察專科學校擴大招收400名消防新生，以強化全國消防救災能量，確保各地消防單位人力充足。

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陳見賢表示，縣府將全力配合中央政策，持續投入資源，提升消防設備與人力配置，確保救災工作順利推動。

依據新竹縣消防局資料，新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠6日凌晨發生氣爆，火勢在當天上午7時37分控制，當天中午12時3分火勢熄滅，此案共造成2死19傷，現場燃燒面積約1000平方公尺、財損約新台幣1500萬元。（編輯：方沛清）1140208

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