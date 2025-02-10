高雄男飲酒開車遭警尾隨逃逸失控 撞毀農會大門

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（中央社記者張已亷高雄10日電）林姓男子今天凌晨在高雄左營區一間店家飲酒後開車離去，被警方發現行蹤，林男疑因酒後駕車心虛加速逃逸，致車輛失控撞毀農會大門，全案依毀損、公共危險等罪嫌送辦。

高雄市政府警察局左營分局警員表示，53歲林姓男子等4人凌晨1時30分許在自由四路上一間店家內，因與他人有盤店糾紛，林男等4人在店內與服務人員發生推擠，經店家報警求助後，4人分別開車離去。

警方指出，獲報後前往店家路上發現林男駕駛車輛並尾隨在後，但林男疑因酒後駕車竟心虛加速逃逸，隨後因車速失控、行車不穩，林男車輛撞上高雄地區農會新庄辦事處大門口，並波及停放路口機車。

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警方指出，事故造成被撞機車車身及林男駕駛車輛車頭全毀，農會大門也遭撞出一個大洞，林男身體受多處擦挫傷、副駕駛座44歲葉姓男子則有頭臉外傷及右手骨折等傷勢，2人經送醫救治無大礙。

警方表示，林男經檢測有酒精反應，酒測值為0.13，另循線調閱監視器，已通知其餘2人到案說明，全案將依妨害秩序、毀損、傷害及公共危險等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140210