中市警破詐欺水房 意外查獲毒品分裝場

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市警察局今天宣布年初查獲詐欺集團水房，在搜索過程中意外發現大量毒品咖啡包及分裝工具，一舉瓦解同時涉及詐欺與製造毒品的犯罪集團，初估24人共被騙新台幣4800萬元。

台中市警察局刑事警察大隊指出，去年9月接獲報案，被害人表示在網路上結識1名自稱醫師的男網友，聊天期間對方不斷洗腦投資股票能快速獲利，誘導被害人下載對方所提供「投資App」進行股票交易。

警方表示，被害人透過「抽籤」方式賺取即將上市股票的價差，詐騙集團更聲稱幸運中籤，引誘被害人投入更多資金，當被害人開始獲利後，對方卻以各種理由要求繼續補繳稅金，最終才驚覺受騙。

市刑大獲報後，隨即責由科偵隊成立專案小組，透過大數據資料分析比對後，發現有多名被害人遭此手法詐騙，初步追查有24名被害人遭詐欺，金額共約4800萬元，全案報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組追查，循線鎖定涉案對象及水房位置，一舉將黃姓主嫌及水房成員等5人查緝到案，並於現場查扣毒品咖啡包、第三級毒品愷他命、毒品半成品、濃縮果汁粉及封口機等毒品及分裝工具。

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警方初步調查後發現，黃姓主嫌為幫助詐欺集團洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，指揮成員前往提領詐騙款項，再製造斷點層轉上交至洗錢水房處理後續金流。

警方指出，由於黃姓主嫌看到販毒有利可圖，竟將水房作為毒品分裝場的據點，一人獨攬毒品分裝和販售業務藉以降低風險，沒想到仍難逃警方查緝，全案移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1140210