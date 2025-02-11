北市幼兒園性侵案 男子恐嚇駕車衝撞表不滿遭訴

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（中央社記者劉世怡台北11日電）馬姓男子等人不滿台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅涉嫌性侵幼童，懸掛「天地不容，人神共憤」布條的車輛衝撞1家無辜的托嬰中心。北檢今天依恐嚇公眾罪起訴馬男等人。

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，台灣高等法院今年1月間認定共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月，可上訴。檢方另又查出毛男涉侵犯39名幼童，再依加重強制性交等罪起訴。

檢方指出，馬姓、林姓、王姓、張姓男子及2名少年看了相關新聞後心生不滿，謀議將車子懸掛「天地不容，人神共憤」布條，衝撞幼兒園並拍攝撞擊畫面。

檢方指出，去年7月21日清晨3時許，馬男駕車連續倒車撞擊與性侵案無關的托嬰中心鐵捲門、大車，並造成附近社區花圃毀壞；王男與張男持手機錄製撞擊畫面傳送給林男。馬男肇事後待在原處等待警察到場，警方將馬男移送法辦。

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托嬰中心提起告訴，馬男等人供稱，因看不下去教保員涉性侵學童事件，自行從網路公開資訊找到業者資料，到場犯案，但不清楚經營團隊已換人。

台北地檢署調查後，認為馬男等4人犯行構成毀損罪及恐嚇公眾罪，從重論以恐嚇公眾罪，全案偵結，今天起訴4人。另2名涉案少年移少年法庭審理。（編輯：張銘坤）1140211