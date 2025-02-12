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首頁 / 社會

遭疑涉中州科大學工案 溫朗東告發李彥秀涉圖利

2025/2/12 09:43（2/12 09:56 更新）
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媒體人溫朗東（中）質疑國民黨立委李彥秀涉中州科大人口販運案，李彥秀則指溫朗東抹黑並將提告。溫朗東12日上午到台北地檢署告發李彥秀涉犯圖利罪，呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄。中央社記者謝幸恩攝 114年2月12日
媒體人溫朗東（中）質疑國民黨立委李彥秀涉中州科大人口販運案，李彥秀則指溫朗東抹黑並將提告。溫朗東12日上午到台北地檢署告發李彥秀涉犯圖利罪，呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄。中央社記者謝幸恩攝 114年2月12日
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（中央社記者謝幸恩台北12日電）媒體人溫朗東質疑國民黨立委李彥秀涉中州科大人口販運案，李彥秀則指溫朗東抹黑並將提告。溫朗東今天到北檢告發李彥秀涉犯圖利罪，呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄。

溫朗東日前在臉書（Facebook）發文指出，李彥秀過去擔任立委期間涉入中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案，曾於民國108年8月14日在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。

李彥秀昨天發布聲明指出，中州科大事件，不論是法院判決及外交部說明，都已經寫得非常清楚，她的助理是以「證人」身分前往作證，與中州科大違法招生打工沒有關係。

李彥秀表示，對於溫朗東在政論節目及個人臉書，不斷以不實指控影射、抹黑，影響公眾利益，傷害她的名譽，絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

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李彥秀指出，公共事務的討論必須以事實為基礎，不要為了政治利益，以不實言論抹黑攻擊，會以法律行動保護自己的名譽，捍衛社會正義。

溫朗東今天上午到台北地檢署按鈴告發李彥秀與其辦公室主任、助理等人，涉犯貪污治罪條例的圖利罪。溫朗東受訪時表示，呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄，並透過刑事告發讓司法調查清楚。（編輯：張雅淨）1140212

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