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前派出所長包庇詐團求停押盡孝道 高院駁回

2025/2/12 13:41
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（中央社記者劉世怡台北12日電）前台北市寧夏路派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦遭判刑，正由高院審理中，葉男聲請主張父母高齡且罹患慢性疾病，請求具保停押，讓他盡孝道。高院駁回並裁定18日起延押2個月。

已遭免職的台北市寧夏路派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查詢個資、洩漏警方行動，並在派出所等地收賄約新台幣529萬元；一審遭士林地院依收賄等罪判處共14年8月徒刑，褫奪公權5年，案經上訴，由二審台灣高等法院審理中。

監察院今天指出，台北市警局遴選涉多起違紀案的葉育忻當所長，未落實考核；且近年警察機關違規查個資層出不窮，內政部警政署未落實督導，糾正台北市政府警察局與警政署。

另一方面，葉育忻聲請具保停押，主張父母高齡且罹患慢性疾病，請求讓他交保，以盡孝道。

高院日前駁回聲請，並審酌他押期將於2月17日屆滿，仍有羈押必要，裁定2月18日起延長羈押2個月。可抗告。

高院指出，葉男身為執法人員，竟違背職務收受賄賂，知法犯法、敗壞警紀，損害警察機關執法的威信，犯罪情節及惡性非輕，仍有羈押必要。

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高院表示，葉男雖稱他的父母年事已高且罹患慢性疾病，希望可盡孝道，但為屬確保國家司法權對犯罪的追訴處罰所採取必要手段，與葉男家庭生活機能的圓滿，難免衝突，不能兩全，他個人及家庭生活狀況，與他是否存有羈押原因及必要性的判斷無涉。

合議庭指出，葉男稱自己有高血壓症狀，但在羈押期間，如果有就醫需求，可在監所內接受醫師診療與照護，如經醫師診治後認有戒護就醫需求，也可依法辦理戒護就醫，本件聲請具保停止羈押，並無理由，予以駁回。（編輯：張銘坤）1140212

葉育忻
前派出所長收賄包庇詐騙集團 監院糾正北市警局與警政署
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