張安樂疑助墨西哥毒梟運芬太尼 最高檢交高檢查明

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）最高檢察署今天表示，有關媒體報導統促黨總裁「白狼」張安樂、竹聯幫疑似協助墨西哥販毒集團涉及合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）等案件，已發交台灣高等檢察署查明。

最高檢察署表示，根據美國、台灣媒體報導指出，美國保守派作家施威澤（Peter Schweizer）2024年發表新書，並於接受美國媒體訪問時，指控中華統一促進黨總裁張安樂及其領導的竹聯幫，疑似協助墨西哥索諾拉販毒集團（Sonora Cartel）販賣合成鴉片類藥物芬太尼等情事。

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最高檢察署指出，今天已將相關媒體報導發交高檢署查明，並將調查結果陳報最高檢察署。高檢署表示，已收到最高檢察署函文，將依法進行後續處理。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高。近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有數人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。（編輯：方沛清）1140212