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泰安鄉苗62線6.2K路段嚴重落石 暫時雙向封閉

2025/2/17 16:53（2/17 17:11 更新）
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苗栗縣通往泰安溫泉區主要道路苗62線6.2公里處17日發生嚴重落石，巨大石塊占據車道，暫時封閉雙向道路，恢復通行時間視清理狀況而定。（縣議員劉美蘭提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月17日
苗栗縣通往泰安溫泉區主要道路苗62線6.2公里處17日發生嚴重落石，巨大石塊占據車道，暫時封閉雙向道路，恢復通行時間視清理狀況而定。（縣議員劉美蘭提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月17日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通往泰安溫泉區主要道路苗62線6.2K（公里）處今天下午發生嚴重落石，巨大石塊占據車道，警方在落石區兩端設置交通錐暫時封閉雙向道路，用路人須改道行駛。

苗栗縣警察局大湖分局透過臉書（Facebook）粉專發布路況訊息指出，下午1時50分許獲報安鄉苗62線6.2K處有落石及樹木倒塌，影響雙向交通，5.5K處（錦卦大橋前）、苗62線7K處皆設置管制措施，建議駕駛人改道錦卦大橋、八卦力道路方向行駛進出。

警方表示，目前在落石區兩端先行封閉道路，設置交通錐及封鎖線，並通報工務單位後續處理，恢復通行時間視清理狀況而定。

苗62線連接大湖鄉與泰安鄉，是泰安鄉重要對外聯絡道路，也是外地遊客前往溫泉風景區必經之路。國民黨苗栗縣議員劉美蘭告訴中央社記者，苗62線每逢大雨易發生坍方，今天天氣晴朗竟也無預警嚴重落石，所幸未有車輛或人員遭砸中。

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劉美蘭說，苗62線不僅是部落族人聯外要道，更是泰安觀光風景區重要交通命脈，她每次在縣議會質詢必定提出苗62線問題，希望爭取施作明隧道或以河堤共構方式徹底改善，給部落族人一條安全回家的路。

她表示，近期苗栗縣長鍾東錦下鄉座談會，她也再次提及此事，縣府允諾全力協助，但礙於經費龐大，期盼財劃法修正案早日順利施行，挹注財源推動。（編輯：戴光育）1140217

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苗栗縣泰安鄉苗62線6.2公里處17日下午有落石及樹木倒塌，影響雙向交通，警方表示，目前在落石區兩端先行封閉道路，設置交通錐及封鎖線，並通報工務單位後續處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月17日
苗栗縣泰安鄉苗62線6.2公里處17日下午有落石及樹木倒塌，影響雙向交通，警方表示，目前在落石區兩端先行封閉道路，設置交通錐及封鎖線，並通報工務單位後續處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月17日
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