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車手田間遭逮稱來打球 豐原警查獲3詐團成員送辦

2025/2/18 09:34（2/18 10:11 更新）
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台中市豐原警分局偵破「假檢警」詐騙手法，在神岡區一處稻田旁逮捕3名詐騙集團車手，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月18日
台中市豐原警分局偵破「假檢警」詐騙手法，在神岡區一處稻田旁逮捕3名詐騙集團車手，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市豐原警分局接獲民眾報案指稱友人疑遭詐欺，警方先請被害人與詐騙集團約在一處稻田旁面交，交付現金後先後逮捕3名車手，其中鄭姓車手聲稱來打籃球，警方不予採信依法送辦。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿，日前接獲民眾報案，指稱友人近日提領大量現金交付給自稱台北地方法院的工作人員，擔心遭詐騙，警方了解後發現確實是遭「假檢警」手法詐騙，成立專案小組偵辦。

民眾表示，上週接獲犯嫌假冒檢警身分謊稱他的身分資料遭冒用，財務將遭凍結，須提出交付監管等話術，就依指示提款新台幣78萬元交付給詐騙集團，未料詐團食髓知味，當天早上致電要求再提領新台幣76萬元交付監管。

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專案小組先請被害人與詐騙集團相約神岡區一片稻田旁面交，並部署警力，在交付現金後當場將李姓車手逮捕，並將在50公尺外的黃姓、鄭姓2名共犯一起帶案偵辦，其中鄭姓車手遭逮捕時，向警方聲稱是來打籃球的，但方圓100公尺內除房子就是稻田，謊言不攻自破。

警方現場查扣「台北地方法院公證款」收據1張及行動電話3支等贓證物，詢後依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，依法提請公訴在案。（編輯：陳政偉）1140218

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