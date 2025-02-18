高雄男嬰送醫不治 腦內出血無外傷

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（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄1名約2月多大男嬰1日送醫，經搶救仍在11日不治，經檢方相驗，發現男嬰腦內出血但無外傷，排除外力造成出血，另外男嬰腳部瘀傷非致命傷，確切死因待釐清。

高雄市警察局楠梓分局警員表示，1日晚上11時55分許接獲醫院通知，1名約2月多大男嬰被送醫救治，警方派員前往調查釐清，並在2日報橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。男嬰在11日上午7時許不治身亡，昨天安排相驗。

高雄市社會局指出，1日接獲通報，目前檢方偵辦案件中，基於偵查不公開原則，無法提供資訊。

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橋檢今天透過訊息指出，男嬰為民國113年11月間出生，約2個多月大，經兒保團隊醫師做驗傷及電腦斷層，發現男嬰頭部、眼底有出血。經法醫相驗，發現男嬰腦部腫大有腦內出血，但頭部沒有外傷，排除外力造成出血，研判可能是腦出血造成嗆奶，出血原因可能是腦血管瘤。

另外，檢方指出，男嬰腳部瘀傷不是致命傷，死因尚待正式解剖報告確認。（編輯：張雅淨）1140218