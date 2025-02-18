北市警銀嚴密審查防詐騙 蔣萬安表揚15有功人員

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市政府治安會報表揚金融機構及超商協助成功攔阻詐騙案件有功人員，台北市警察局刑事警察大隊今天表示，台北市長蔣萬安頒發感謝狀表揚15人，鼓勵持續守護市民財產安全。

北市刑大今天發布新聞稿指出，北市府昨天舉辦治安會報，針對北市金融機構113年度第4季攔阻量能居前的金融機構、統一超商及各分行行員等攔阻詐騙案件有功人員，由蔣萬安頒發感謝狀表揚15人，對象包括國泰世華、中國信託、台北富邦、台灣銀行、統一超商及各分行行員等。

由於「假投資」詐騙案件的財產損害金額向來居冠，北市刑大表示，詐騙集團常冒用名人影像成立投資群組，廣發飆股訊息，且標榜穩賺不賠、高報酬零風險，引誘民眾加入投資群組，並下載不明的投資軟體進行投資。

北市刑大指出，若被害人資金不夠，竟還誘騙其設定抵押不動產，或介紹利率不錯又可快速借款的借貸公司，得逞後詐騙集團便人間蒸發，造成被害人嚴重損失。

台北市警察局局長李西河提醒，民眾投資應循合法管道，私人投資管道絕對沒有保障。若聽見「保證獲利、穩賺不賠、低風險高回報」等內容，絕對是詐騙。也不要下載來路不明的投資APP（應用程式）及提供陌生人自身網銀帳密。

北市刑大大隊長盧俊宏分析，「打詐儀錶板」今年1月份受理案件數1400件、財損金額為新台幣11億7547萬元；其中，以「假投資詐騙」受理數及財損金額最多，計有297件、財損金額為7億4760萬餘元。

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盧俊宏表示，經統計被害人交付被害資金的管道中，不論提、匯款（含境外）等大筆金額，高達9成都需透過金融機構，而金融機構行員第一線直接接觸客戶，擔任審核的重要角色，於臨櫃受理金融業務時，若發現常見遭詐的匯款理由，例如「房屋裝潢款、朋友借貸、購買設備款、珠寶、車輛及家人急需用錢」等，請實施關懷提問，並立即通知警方到場。

針對辦理不動產設定抵押、申請外幣帳戶、解除保單或定存、設定約定轉帳等較常見易遭詐團利用涉詐管道業務時，盧俊宏指出，請注意客戶資金流向及近期交易情形，若發現可疑也請立即通報警方，盼能全力阻斷詐騙鏈，守護民眾財產安全。（編輯：戴光育）1140218