男子多次行竊機捷超商 桃園捷警隊埋伏逮捕送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市警察局捷運警察隊今天表示，近日接獲車站內便利超商報案，某乘客從1月起已多次竊盜物品，捷警編排員警著便衣佯裝顧客埋伏便利商店內，在竊嫌離開店內後當場查獲送辦。

捷運警察隊分隊長鍾生敏接受媒體聯訪表示，桃園市警局捷運警察隊日前接獲機捷台北車站某便利商店店長報案指出，近期發現店內商品遭竊，調閱監視器後發現，1月至2月中旬，陸續都有一名竊嫌著咖啡色外套、黑色長褲進店拿取商品，並趁店員忙碌之際將財物放入隨身包離去，涉嫌竊盜。

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鍾生敏說，桃園捷警隊員警18日清晨著便衣佯裝顧客，埋伏在便利商店，於7時許發現黃姓竊嫌（42歲）穿著與日前犯案時同套衣物走入店內，警方監看監視器，確認犯嫌竊取商品離開店內後，埋伏警力立即將黃姓男子逮捕，隨後通報中正一分局博愛路派出所帶回偵訊，依竊盜罪嫌偵辦。

警方表示，黃嫌因工作關係都會搭乘機捷到台北車站，再轉乘捷運至工作地點，今年1月起至今已多次涉嫌竊盜便利商店物品。捷警隊隊長謝金龍呼籲民眾，捷警隊近日全力守護「2025台灣燈會」賞燈民眾安全，若發現可疑人、事、物，可撥打110電話或就近向警方報案，共同預防詐欺、竊盜等違法情事。（編輯：李錫璋）1140219