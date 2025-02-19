女子聽網路男友指示出面取款 淪詐團車手判刑6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）30歲李姓女子透過交友軟體認識男友，她依照網路男友指示，自台北到台中與人面交取款，未料卻淪為車手遭埋伏的警方逮捕送辦，遭判刑6個月。

台中市清水警分局今天發布新聞稿，1名40歲蔡姓男工程師在網路上看見投資廣告，他加入通訊群組後，在虛設的假網站投資股票，112年8月間前後2次在蔡男住處面交新台幣80萬元及150萬元投資款。

蔡男查看假網站的投資畫面，短時間便有43萬元獲利，卻不知這都是假象，蔡男欲全部提領時，網站客服稱需再繳付349萬元才可以提領，蔡男驚覺遭騙報案。

警方發現詐團仍與蔡男聯繫，請蔡男配合與詐團相約面交，當配戴員工識別證的李女前來取款時，當場遭埋伏員警逮捕。

透過 Google News 追蹤中央社

李女供稱，她透過交友軟體結識1名男子，相談甚歡，2人素未謀面即互稱男女朋友，本以為遇到真愛，李女聽從男友介紹工作，報酬為每天5000元，李女依指示前往取款，搭高鐵南下台中與蔡男面交取款時，卻遭警方逮捕移送台中地方檢察署偵辦。

台中地方法院審理後，判處李女有期徒刑6月，因犯加重詐欺罪而不得易科罰金，需入獄服刑。（編輯：李錫璋）1140219