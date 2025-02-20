疑女兒遭性侵父毆對方至死 判刑5年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）林姓男子懷疑女兒遭2名男子性侵，與同夥動用私刑導致1死1傷。一審判刑12年4月，二審改判6年10月，更一審審酌已賠償死者父母而改判5年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。

台中地方法院判決指出，林男懷疑女兒生前遭王姓男子下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，因而造成林男女兒於民國106年11月間，自行服藥不治。

108年6月間，林男將懷疑的狀況告知友人曾姓男子後，共謀要約出王男；108年7月28日林男、曾男、蔡男前往台中市南屯區一家汽車旅館找到王男，並將王男帶至南投縣一家汽車旅館盤問。

王男向林男等人表示，其女兒的案件是莊男主謀，並稱會找出相關影片等紀錄，接著林男等人再要求王男寫道歉書，並向自己的父母等人下跪認錯。

108年8月16日，曾男、蔡男把莊男約出後，帶往彰化縣花壇鄉某處三合院，並要王男到場與莊男對質，林男隨即到場盤問，期間曾男、蔡男分別持熱熔膠條、棍棒與電擊棒等物，毆打王男與莊男。

隔天，曾男等人發現王男沒有呼吸，把王男送醫後不治，莊男則撿回一命。林男等人事後自行到警局投案。

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一審依傷害致人於死等罪判處林男有期徒刑12年4月，曾男10年8月，蔡男8年6月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審審酌林男等3人與死者家屬達成和解，改判林男6年10月，曾男5年2月，蔡男4年2月。

案經林男提起上訴，曾男、蔡男未上訴而確定，最高法院撤銷林男部分的判決，發回更審。台中高分院更一審認為，林男已賠償死者家屬，據此改判林男5年10月。經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140220