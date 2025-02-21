罷免王美惠連署名單有往生者 家人至嘉檢按鈴提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，並達第一階段連署門檻，但參與連署名單中有民眾已過世遭冒用，其家人今天至嘉檢提告；發起連署陳姓領銜人說，需進一步釐清。

8旬嘉義市王姓老翁上午在律師陳澤嘉陪同下前往嘉義地檢署，老翁針對2年半前過世的妻子身分被冒用罷免連署，而感到憤慨，他說，死者為大，妻子過世已很悲傷，現在其身分還被拿出來冒用，內心相當氣憤，因此，今天至嘉檢按鈴控告罷免連署領銜人涉及偽造文書等罪嫌。

陳澤嘉接受媒體聯訪表示，王姓老翁昨天收到嘉義市選委會的發函確認連署名單，釐清其妻子是否有參與連署罷免嘉義市立委王美惠，但老翁妻子已於2年半前已過世，老翁十分氣憤罷免團體連死者名義都敢冒用。

陳澤嘉指出，老翁後來回想起數年前，曾與妻子提供個人資料給某個政黨，但實際上並未參與政黨活動，老翁也懷疑個人資料遭冒用；希望檢察官盡速偵辦釐清案情。

「愛嘉聯盟」發起罷免立委王美惠的領銜人陳姓男子表示，今年農曆春節前，各行各業連署人交出名單後，並沒辦法查證真偽，很遺憾名單中的民眾已過世；至於連署書偽造簽名，還需進一步詢問當初交出連署的民眾釐清。目前還保留約500份的連署名單，並不會擔心連署罷免的後續進行。

陳男指出，王美惠是嘉義市民選出的區域立委，不應該完全只遵照黨意，罷免用意主要提醒王美惠，一定要以嘉義市民利益為依歸，只要王美惠不再處處聽黨意，改以民意為主，不會推動第二階連署。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘表示，比對罷免立委王美惠連署名冊中，經發現有疑問，都會寄查詢單，籲請本人或家人釐清是否為本人意願，若回函是遭冒用，則會從名單中刪除，這是一貫的行政程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美惠指出，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙羞，連署造假非小事，罷免案造假涉及刑事責任，恐面臨法律制裁。

王美惠重申，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。（編輯：謝雅竹）1140221