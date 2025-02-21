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街友受訪稱分局長退休 中市警：查無警界任職紀錄

2025/2/21 13:11
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（中央社記者蘇木春台中21日電）陳姓街友日前在台中火車站周邊接受網紅採訪時，自稱「台南學甲分局長退休」，因債務才淪落街頭；台中警方今天表示，經查陳男無任何警界任職紀錄，且陳男說詞反覆，所稱實屬虛構。

網紅「薔薔」日前在YouTube頻道更新1則影片，她和團隊到台鐵台中車站周邊關心街友狀況，其中1名陳姓街友自稱「台南學甲分局長退休」，因賭博積欠債務才淪落街頭。

台中市警察局第三分局今天表示，經進行瞭解，發現受訪男子真實身分為68歲陳姓街友，平時於台中火車站周邊活動，並無任何警界任職紀錄，且陳男說詞反覆，所稱實屬虛構。

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警方指出，陳男僅因網紅採訪而為陳述，言論中未涉及恐嚇或影響公眾安全情形，應屬言論自由，非刑事案件或行政裁罰範疇。

警方表示，針對涉及公共人物或特定身分的訊息，應審慎查證後再行發布，以免造成誤解或影響社會觀感。若發現需要協助的民眾，可聯繫相關社福單位或通報警方，以提供適時援助。（編輯：謝雅竹）1140221

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