新竹縣天坑案開庭 檢辯爭執北市土木技師鑑定證據力

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹地院今天開庭審理竹縣長楊文科等人涉護航建商導致天坑案，楊文科辯護人說，檢方調台北市土木技師公會鑑定報告為證據，屬私人鑑定不具證據力，檢方說，可傳鑑定人補足。

新竹地檢署日前認定豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科、前新竹縣政府工務處長江良淵等公務員涉背棄職責圖利護航，對楊文科等12人起訴，並要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元。

新竹地方法院今天針對此案的被告楊文科、江良淵及黃姓公務員，召開準備程序庭，法官開庭時，依證據能力意見詢問3名被告意見。

法官庭中問，針對台北市土木技師公會做鑑定報告資料意見，楊文科、江良淵的辯護人說，台北市土木技師公會的鑑定報告屬於私人鑑定，並非法院針對此案所囑託的鑑定報告，是個案的文書，否認證據能力。

黃姓公務員辯護人說，因法官今天僅給幾頁的鑑定報告，看不出實測使用的方法與鑑定人員，應調閱鑑定報告出來，閱完卷後再回應看法。

檢察官王遠志庭中說，對於台北市土木技師公會針對豐采520建案及附近道路所做的相關鑑定報告，可信度高，若有必要，也可傳喚當時負責鑑定的鑑定人到庭作證，補強證據能力。

法官囑咐將於3月21日再開庭審理本案。（編輯：林恕暉）11402221