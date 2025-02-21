冠軍建材董事長夫婦涉逃漏稅起訴 妻800萬元交保

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）檢調查出，冠軍建材董事長林榮德、妻子王桂鳳涉逃漏稅，新北地檢署昨天起訴林榮德與王桂鳳等人，新北地方法院今天晚間裁定羈押的王桂鳳800萬元交保，限制出境、出海及住居。

林榮德現為冠軍建材集團董事長，曾任中國國民黨代理主席，也曾擔任昆山台資企業協會會長、國民大會代表。

根據起訴書，王桂鳳為自行研發及生產冠軍磁磚及馬可貝里磁磚，在全台6區建立9間經銷商，應在財報揭露此事，但王桂鳳涉找表弟等親友擔任負責人，隱匿其為實際大股東、負責人及6區經銷商，為冠軍建材實質關係人等。

檢方調查，民國102年至112年間，冠軍建材每年銷貨與6區經銷商金額達1億元以上，王桂鳳涉透過自經銷商帳戶提領或轉匯大筆款項等手法，涉逃漏個人所得稅達新台幣4億3887萬1163元，6區經銷商涉逃漏營業稅及營利事業所得稅達4億1529萬3910元。

檢察官去年10月指揮法務部調查局新北市調查處發動搜索約談，訊後將林桂鳳聲押禁見獲准，並諭令林榮德300萬元交保。

王桂鳳坦承犯罪事實，檢方依違反證券交易法公告申報不實財務罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴，並指王桂鳳若在審理時仍坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

林榮德則辯稱不清楚王桂鳳所為，不過檢方經由林榮德與王桂鳳對話，認定他最晚在民國113年7月知悉冠軍建材與6區經銷商公司的交易為關係人交易，依法應在冠軍建材財報中揭露。

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檢方指出，林榮德在檢調搜索後與王桂鳳等人成立通訊軟體群組掌握同案被告偵查進度，並向證人取回公務手機等物，顯有畏罪逃避心理，且在偵查中矢口否認犯行，無真摯反省之意，依違反證券交易法公告申報不實財務罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。

新北地檢署今天將王桂鳳移審法院，新北地方法院晚間召開移審庭，准予以800萬元交保，並限制出境、出海及住居，不得與同案被告及證人就此案犯罪事實串供、滅證。（編輯：戴光育）1140221