三重男見樓下女房客門未鎖涉闖入猥褻 新北檢起訴

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市三重區一名李姓男子去年見樓下女房客房門未鎖，從門縫觀察女子就寢後，涉嫌侵入住宅乘機猥褻得逞，女子驚醒報案。新北檢近日依乘機猥褻等罪嫌起訴李男。

根據新北地檢署起訴書，李男與女子為樓上、樓下房客，素不相識。去年9月7日凌晨3時45分許，李男見女子房門未鎖，且從門縫觀察女子已就寢，竟無故侵入女子住處房間，利用女子熟睡不知抗拒之際，撫摸女子小腿、膝蓋、大腿內側，以此方式對女子乘機猥褻得逞。女子放聲尖叫，李男才逃離現場。

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李男在偵查中坦承有進入女子房間席地而坐，但否認觸摸女子。女子指出，原先在床上就寢，因為感覺棉被脫落、腳部搔癢才驚醒，睜眼查看發現李男坐在床尾地板，撫摸她的大腿內側。

根據女子指訴及現場照片，檢方未採納李男說詞，依刑法侵入住宅、乘機猥褻罪嫌起訴李男。檢方表示，李男是基於乘機猥褻同一目的，而為上開侵入住宅、乘機猥褻犯行，應為想像競合犯，請從一重論以乘機猥褻罪嫌。（編輯：李錫璋）1140225