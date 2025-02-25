高雄某貨運行負責人涉開車輾死前女友 遭檢起訴

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄某貨運行許姓負責人去年涉嫌在公司廠區內開車輾過張姓前女友，致張女傷重不治，橋檢7日偵結，依傷害致死罪嫌起訴許男。另許男於13日以100萬元交保、限制出境出海。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，許男擔任高雄某貨運行負責人，民國113年10月18日凌晨6時許在公司廠區內駕車搭載李姓女友，2人在車內因感情糾紛爭執中，被當時步行進入廠區的張女發現。

檢方表示，許男見張女出現廠區且朝車輛方向靠近，擔心張女與李女會發生爭吵，急欲駕車離去，卻遭張女試圖阻止並拉住車輛左後視鏡，許男見狀仍繼續駕駛並加快車速，致張女被拖行數秒後倒地並遭車輛左側後輪輾過。

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高雄市政府警察局楠梓分局警員指出，許男與張女為前男女朋友關係。張女遭輾致多處骨折、失去生命跡象，經救護人員送醫搶救不治。

檢方指出，後續由主任檢察官鄭子薇、檢察官洪若純指揮偵辦並相驗，經警方調取監視器畫面及至現場勘驗、查扣涉案車輛比對相關跡證及訊問許男後，聲押許男獲准，並與「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」，7日偵查終結，依傷害致死罪嫌起訴許男，另許男13日經法官諭知新台幣100萬元交保並限制出境出海。（編輯：謝雅竹）1140225