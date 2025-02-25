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與男友吵架持小剪刀隨機刺人發洩 花蓮女遭送辦

2025/2/25 17:31（2/25 18:01 更新）
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花蓮市金姓女子日前跟男友吵架，竟拿小剪刀隨機攻擊路人。警方獲報調閱監視器畫面鎖定金女並帶回偵辦，訊後依殺人未遂、傷害等罪將人移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年2月25日
花蓮市金姓女子日前跟男友吵架，竟拿小剪刀隨機攻擊路人。警方獲報調閱監視器畫面鎖定金女並帶回偵辦，訊後依殺人未遂、傷害等罪將人移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年2月25日
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮41歲金姓女子日前跟男友吵架，竟拿小剪刀隨機攻擊路人，1名坐在路邊講電話的女子頸部被刺傷。花蓮警方獲報後，依殺人未遂、傷害等罪，將金女移送花蓮地檢署偵辦。

被刺傷的王姓女子向警方表示，23日凌晨坐在花蓮市一處人行道花圃講電話，突然有一女子靠近後，持利器朝脖子刺一下後離去，王女感覺脖子一陣刺痛，手一摸發現都是鮮血，趕緊到附近店家求助。

警方到場時，王女仍驚恐未定，手持棒子防衛，經安撫後送醫治療，所幸沒有傷及動脈，治療後已無大礙。

花蓮警方調閱附近監視器，鎖定同社區大樓1名金姓女子，登門查訪時，金女的男友向警方表示，2人吵架後，金女就負氣離開，不知道後來發生什麼事。

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由於涉及殺人未遂及傷害，且是隨機犯案，警方報請檢察官偵辦，23日埋伏在金女社區，待金女返家後登門逮人，金女男友一度謊稱沒看到人，所幸警方早已掌握，在屋內廁所逮到躲藏的金女。

花蓮警方今天指出，詢問後依殺人未遂、傷害等罪，將金女移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140225

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