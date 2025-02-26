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竊盜集團挑廢棄工廠下手 彰警調上百監視器逮4嫌

2025/2/26 12:46（2/26 13:41 更新）
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南彰化地區近期有竊盜集團鎖定廢棄工廠，接連偷走監視器主機、電纜線等，彰化縣警察局田中分局獲報後調閱監視器畫面，逮捕4嫌到案依竊盜罪嫌法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月26日
南彰化地區近期有竊盜集團鎖定廢棄工廠，接連偷走監視器主機、電纜線等，彰化縣警察局田中分局獲報後調閱監視器畫面，逮捕4嫌到案依竊盜罪嫌法辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月26日
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（中央社記者鄭維真彰化26日電）南彰化地區近期有竊盜集團鎖定廢棄工廠，接連偷走監視器主機、電纜線等，導致業主損失數十萬元，警方調閱上百支監視器鎖定4嫌並緝捕到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局田中分局今天發布新聞稿指出，近日接獲通報，有歹徒在偏僻廢棄工廠連續竊取監視器主機、電纜線、變電器等物品後銷贓，造成工廠業主損失新台幣數十萬元，立即成立專案小組偵辦。

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警方追查發現，有2間工廠遭竊，其中1間被偷2次，經調閱上百支路口監視器影像及訪查，發現蕭姓男子等4人涉嫌重大，立刻報請檢察官指揮偵辦，將4名犯嫌緝捕到案，全案依涉嫌刑法竊盜罪移送彰化地方檢察署。

田中分局長林鼎超表示，竊盜案件是民眾感受最深的案件，因此務求在最短時間內偵破，讓民眾安心，同時也呼籲民眾如發現可疑人車應立即通報警方，共同守護大家的財產安全。（編輯：陳清芳）1140226

#彰化地方檢察署
#彰化縣
#警察局
#彰化
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