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移工偷瞄派出所動靜引注意 彰警發現是詐團車手

2025/2/27 14:49（2/27 15:01 更新）
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越南籍良姓移工（左）日前騎車行經彰化縣警察局員林分局村上派出所時，特意偷瞄所內動靜，隨後到對面超商提款，員警察覺有異，經查詢男子所騎機車懸掛失竊車牌，將其帶回派出所釐清後，發現他是詐騙集團取款車手，受指示持金融卡至超商提領現金。（警方提供） 中央社記者鄭維真傳真 114年2月27日
越南籍良姓移工（左）日前騎車行經彰化縣警察局員林分局村上派出所時，特意偷瞄所內動靜，隨後到對面超商提款，員警察覺有異，經查詢男子所騎機車懸掛失竊車牌，將其帶回派出所釐清後，發現他是詐騙集團取款車手，受指示持金融卡至超商提領現金。（警方提供） 中央社記者鄭維真傳真 114年2月27日
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（中央社記者鄭維真彰化27日電）越南籍良姓移工騎車經派出所時特意偷瞄所內動靜，隨後到超商提款，彰化員警察覺有異查詢是失竊車牌，飛奔逮人，並意外發現竟是詐團車手，依洗錢防制法、竊盜等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿指出，村上派出所警員許宏祥於19日中午準備出勤時，看見有可疑男子騎機車經過派出所前，特意偷瞄派出所，之後就到對面超商停車；許宏祥認為男子舉動異常，經查詢發現為失竊車牌，立即跑到超商查緝。

男子在ATM提款期間不斷東張西望，見員警進入超商，即轉頭假裝滑手機。經查，男子為越南籍移工，身上持有1張金融卡，口袋裝滿紙鈔。

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警方表示，因男子所騎機車懸掛失竊車牌，將他帶回派出所釐清，發現他是詐騙集團取款車手，受指示持金融卡至超商提領現金。

員警當場查獲提款卡1張、新台幣12萬1100元、失竊車牌1面及毒品吸食器等，全案依刑法竊盜罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌，移送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140227

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