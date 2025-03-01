嘉縣產業道路口2機車對撞 1死1傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣水上鄉三和村一處產業道路今天發生2輛機車對撞事故，因撞擊力大，2騎士連同機車均被拋至農田，69歲黃婦送醫急救仍不治，21歲葉男受傷送醫；原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於中午12時左右據報，指水上鄉三和村台電變電所附近產業道路發生車禍事故，立即派遣分隊救護車前往，趕抵發現為2輛機車發生車禍，黃姓婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告不治；葉姓男子肢體外傷，隨即送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣警察局水上分局表示，現場並無監視器畫面，研判黃婦、葉男騎乘機車在產業道路的路口發生對撞意外，因撞擊力道強烈，2人連同機車均被拋至農田中，葉男酒測值零，黃婦待抽血釐清。至於事故原因需進一步調查釐清。

水上分局呼籲民眾行駛於產業道路，因路幅狹小，應減速慢行，且行經交叉路口應減速慢行，看清楚左右有無來車後再通行，避免發生危險。（編輯：謝雅竹）1140301