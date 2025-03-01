加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／川普澤倫斯基白宮舌戰 礦產協議還簽不簽？兩國關係如何變化？
首頁 / 社會

嘉縣產業道路口2機車對撞 1死1傷

2025/3/1 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣水上鄉三和村一處產業道路今天發生2輛機車對撞事故，因撞擊力大，2騎士連同機車均被拋至農田，69歲黃婦送醫急救仍不治，21歲葉男受傷送醫；原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於中午12時左右據報，指水上鄉三和村台電變電所附近產業道路發生車禍事故，立即派遣分隊救護車前往，趕抵發現為2輛機車發生車禍，黃姓婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告不治；葉姓男子肢體外傷，隨即送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義縣警察局水上分局表示，現場並無監視器畫面，研判黃婦、葉男騎乘機車在產業道路的路口發生對撞意外，因撞擊力道強烈，2人連同機車均被拋至農田中，葉男酒測值零，黃婦待抽血釐清。至於事故原因需進一步調查釐清。

水上分局呼籲民眾行駛於產業道路，因路幅狹小，應減速慢行，且行經交叉路口應減速慢行，看清楚左右有無來車後再通行，避免發生危險。（編輯：謝雅竹）1140301

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

68
更多編輯台推薦新聞：